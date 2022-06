Casoria, l’assessore Brancaccio: Dal Pnrr 300mila euro per l’Istituto “Carducci-King”

Nell’ambito del Pnrr, il Comune di Casoria è risultato assegnatario di un finanziamento di 300mila euro per la progettazione definitiva ed esecutiva dell’istituto comprensivo Carducci King di Via Aldo Moro. Tali fondi rientrano nella “assegnazione del contributo agli enti locali a copertura della spesa di progettazione definitiva ed esecutiva, annualità 2022, relativa ad interventi di messa in sicurezza del territorio a rischio idrogeologico, di messa in sicurezza ed efficientamento energetico delle scuole, degli edifici pubblici e del patrimonio degli enti locali, nonché per investimenti di messa in sicurezza di strade”.

Ad annunciare l’avvenuto finanziamento è l’assessore ai Lavori Pubblici, Luca Brancaccio: “L’edilizia scolastica -sottolinea Brancaccio – rappresenta per il Comune di Casoria una priorità assoluta non solo in termini di assicurare la sicurezza personale e patrimoniale, ma anche per garantire una reale ed effettiva fruibilità degli ambienti didattici, intesi quali risorse e strumenti educativi per la crescita dei nostri giovani”.

Per l’assessore, “seguendo questa direzione, il Comune si sta, da tempo, concentrando in termini programmatici sul reperimento dei fondi previsti nel PNRR relativi alla ristrutturazione, alla messa in sicurezza ed alla riqualificazione energetica degli edifici e, di conseguenza, nella riduzione delle emissioni, nell’ottica di migliorarne le relative classi energetiche. Contestualmente, l’ottenimento dei finanziamenti consentirà al Comune di Casoria di intraprendere le opportune azioni operative tese ad incrementare la sicurezza sismica”.

Brancaccio sottolinea inoltre che “in ultimo, ma non meno importante, l’utilizzo dei finanziamenti del PNRR consentirà di adottare le necessarie ed indispensabili soluzioni digitali flessibili e personalizzabili, dall’elevata usabilità e capacità di integrazione con gli attuali sistemi, per contribuire a far evolvere il modello educativo, risolvendo in maniera sistemica tutte le criticità che si sono riscontrate ed ulteriormente acuite a seguito dell’emergenza sanitaria da covid-19. In definitiva, il Comune di Casoria dovrà concentrarsi, in tema di edilizia scolastica, sui 3 asset principali: sicurezza – efficienza energetica – digitalizzazione. L’obiettivo è una scuola sicura, smart e a misura di ambiente”.