Cercola, gli alunni del Galileo Ferraris alla 17esima edizione di “Insieme nello Sport”

Ci saranno anche gli alunni dell’Istituto Tecnico Industriale Statale “Galileo Ferraris” di Scampia guidato dal dirigente scolastico Saverio Petitti alla 17esima edizione di “Insieme nello Sport – Tutti protagonisti nessuno escluso”, che si terrà domani, sabato 16 ottobre 2019, a partire dalle ore 9,30, presso il Centro Sportivo Cercola di Cercola (Na).

L’evento è organizzato del Comitato Regionale Coni Campania e dal Comitato Regionale Campania Paralimpico.

“Torniamo a celebrare questa straordinaria giornata dello sport – sottolinea Saverio Petiti -, una giornata di festa nella migliore accezione possibile del termine, per noi ma soprattutto per i nostri ragazzi diversamente abili. Un’occasione per stare insieme all’insegna dei valori di lealtà, di solidarietà e amicizia, per rilanciare i principi delle pari opportunità per tutti, quindi una manifestazione bellissima che ancora una volta vede il nostro istituto orgoglioso protagonista, insieme a tantissime associazioni ed enti che utilmente si dedicano alla disabilità, di un messaggio di grande portata culturale”. “

“Tantissimo entusiasmo, dunque – conclude il dirigente scolastico – e forse sarà proprio questo il modo migliore per ricordare il professor Pietro Pastore, nostro docente di Educazione Fisica e tra i principali protagonisti e promotori della nostra partecipazione alla manifestazione, recentemente scomparso”.