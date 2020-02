LIONE (FRANCIA) (ITALPRESS) – La Juventus esce sconfitta dal campo del Lione nella gara di andata degli ottavi di finale di Champions League. A decidere la sfida del Parc Olympique Lyonnais, la rete di Tousart al 31′ del primo tempo. Il ritorno si disputera’ martedi’ 17 marzo allo Stadium di Torino. Al 5′ Cuadrado non arriva in scivolata su cross di Ronaldo, al 21′ i transalpini vicinissimi al gol con un colpo di testa di Ekambi che si infrange sulla traversa. Il match si vivacizza e i padroni di casa, al 31′, vanno in vantaggio. Bianconeri momentaneamente in dieci per una ferita alla testa di De Ligt, Aouar entra in area e serve Tousart, che tocca di polpaccio e batte da pochi passi Szczesny. Al 37′ lo stadio invoca un tocco di mano di Cuadrado inesistente, Ekambi nel finale di tempo ci prova un paio di volte senza troppa fortuna. In avvio di ripresa la Juve prova a fare la partita senza trovare pero’ troppi varchi. La prima, vera chance arriva al 24′ con una botta al volo di Dybala fuori dallo specchio. Spazio a Higuain per Cuadrado, ancora Dybala pericoloso al 40′ dopo l’ingresso di Bernardeschi per Rabiot. Nel finale di parziale, CR7 reclama inutilmente per una spinta in area al momento dello stacco, Higuain e’ impreciso sotto rete e Dybala, prima di invocare un penalty, si vede annullare il gol del pari per fuorigioco. Nel recupero finanche un invasore di campo ma il risultato non muta piu’. Nell’altra sfida valida per gli ottavi di Champions, il Manchester City batte il Real

Madrid per 2-1. Al Santiago Bernabeu di Madrid i Citizens si impongono in rimonta grazie alle reti di Gabriel Jesus (33’st) e De Bruyne su rigore (38’st), per i padroni di casa a segno Isco (15’st).

(ITALPRESS).

L’articolo Champions, la Juventus perde 1-0 in casa del Lione proviene da Italpress.