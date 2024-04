Commercialisti, le agevolazioni fiscali per le imprese del Sud: incontro a Paestum

Le agevolazioni per le imprese in Campania saranno al centro di un incontro formativo che si terrà presso la biblioteca Erica in Piazza Santini a Capaccio Paestum, il prossimo 12 aprile, a partire dalle ore 17,30. L’incontro tratterà in particolare le agevolazioni fiscali per le imprese del Sud, includendo il nuovo credito Zes e la transizione 5.0; e le opportunità offerte alle imprese dal nuovo piano di coesione 2021-2027.

L’evento promosso dalla società Neskey con il patrocinio del Comune di Capaccio Paestum e dell’Ordine dei dottori commerciali ed esperti contabili di Salerno, offrirà l’occasione di favorire una panoramica su quelle che saranno le agevolazioni fiscali per le imprese sulla nuova Zes e il piano di Transizione 5.0. Durante il convegno di farà riferimento anche agli sviluppi del piano di Coesione 2021-2027.

L’incontro vedrà la partecipazione di istituzioni, professionisti, imprese e cittadini interessati. Saluti istituzionali saranno offerti dal Ssindaco di Capaccio Paestum e presidente della Provincia di Salerno Franco Alfieri e da Agostino Soave, presidente Odcec di Salerno. Tra gli interventi previsti quelli di Antonio Agresti, commercialista e revisore locale nonché consigliere comunale a Capaccio Paestum, Luca Cerretani, consigliere provincia di Salerno e Coordinatore Gal Cilento Srl, e Vincenzo Silvestri, amministratore delegato di Neskey. La moderazione dell’evento sarà affidata alla giornalista del Mattino Barbara Landi.