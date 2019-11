Confindustria Napoli, diamo credito all’Italia: quali opportunità per le Pmi

Diamo credito all’Italia: è il titolo dell’incontro in programma domani, venerdì 29 novembre dalle ore 11 alle ore 13,30 presso l’Unione industriali (piazza dei Martiri 58, Napoli). L’iniziativa è promossa dal Mediocredito Centrale (Gruppo Invitalia) e dall’associazione imprenditoriale. Mediocredito Centrale propone strumenti e soluzioni per favorire nuove opportunità di business a vantaggio delle piccole e medie imprese, con l’obiettivo di accrescere la competitività del Paese, in particolare del Mezzogiorno.

Dopo i saluti istituzionali del Presidente di Unione Industriali Napoli, Vito Grassi, introdurrà i lavori il presidente del Cda di Mediocredito Centrale, Massimiliano Cesare. Seguirà l’intervento dell’amministratore delegato di Mediocredito Centrale, Bernardo Mattarella, con la presentazione dei prodotti, dei servizi e del portale del credito. Concluderà i lavori il presidente di Confindustria, Vincenzo Boccia.