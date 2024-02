Congresso FdI Napoli, Nonno: Rilanciare il partito

”Il congresso di Napoli di Fratelli d’Italia in programma sabato 17 e domenica 18 (si vota solo domenica dalle ore 9 alle ore 20 presso l’hotel Ramada in via Galileo Ferraris, 40) deve rappresentare il punto di partenza per una nuova classe dirigente sempre presente e attiva sul territorio che si candida a governare la città”. Lo ha affermato in una nota il dirigente nazionale e candidato alla presidenza Marco Nonno che ha aggiunto: “Insieme a Luigi Rispoli è nostra intenzione condurre il partito in un profondo rilancio e rinnovamento tenendo conto della necessità di trovare la massima collaborazione con tutti i rappresentanti delle istituzioni e di partito in una visione politica responsabile che non escluda mai nessuno. Il congresso – ha concluso Nonno – è un appuntamento necessario per la credibilità e lo sviluppo del partito a Napoli”.