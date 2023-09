Constantin Prozorov crea immagini di ispirazione per la nuova Mini

MONACO DI BAVIERA (GERMANIA) (ITALPRESS) – Lo studio di design di Mini ha invitato l’emergente artista del collage Constantin Prozorov a creare una presentazione della nuova famiglia di modelli, reinterpretando i mondi delle immagini digitali con il suo stile unico. Grazie alle suggestive composizioni di immagini che crea, Prozorov è già un nome nel settore della moda. Per il design Mini, ha creato tre collage ipnotici che mettono al centro i futuri modelli del marchio tra illustrazioni e animazioni fantastiche. Il team di design Mini trae ispirazione e slancio creativo dalla scena artistica e della moda. Prozorov ha già creato mondi di immagini digitali per marchi di moda di lusso come Louis Vuitton, Gucci e Moncler, ma questa è la prima volta che collabora con un marchio automobilistico. E’ noto per l’estetica moderna e d’avanguardia dei suoi collage; proprio come nelle radici classiche di questa forma d’arte, Constantin Prozorov infonde nuova vita al materiale esistente. Per il suo lavoro nello studio di design di Mini, ha utilizzato i motivi di sfondo davanti ai quali vengono presentati i nuovi modelli del marchio in una serie di occasioni diverse. Utilizzando la tecnologia digitale, ha composto in modo nuovo l’opera d’arte fornita dai designer Mini e l’ha completata con le figure fantastiche e gli elementi floreali che rendono il suo lavoro così caratteristico.

“Lo stile artistico di Constantin Prozorov offre un punto di vista stimolante sul design della nuova famiglia Mini”, afferma Oliver Heilmer, Head of Mini Design. “E’ unico, giocoso e pieno di energia positiva”. In più di un anno di collaborazione tra l’artista e lo studio di design di Mini, sono stati creati tre mondi urbani da sogno in cui elementi surreali si fondono perfettamente nella rappresentazione dei nuovi modelli e degli ambienti messi in scena per loro. Ognuno di questi collage è composto da un massimo di 200 livelli e può essere visualizzato sia come un mondo di immagini statiche che sotto forma di clip animato. Tutti i collage sono intessuti di elementi stilistici unificanti che li legano in un trittico: dal colorato tetto svettante che fa da palcoscenico alla nuova Mini Cooper completamente elettrica, al paesaggio ricco d’acqua con area picnic per la nuova All-electric Mini Countryman, fino a un ambiente urbano luminoso e vivace che mostra la futura MINI Aceman completamente elettrica. Ci sono anche dettagli affascinanti che si rivelano all’osservatore solo a un esame più attento: il personaggio digitale Spike reso come un giocattolo artistico nel collage della Mini Cooper; un delfino che attraversa il percorso della Mini Countryman; o una carta da gioco stilizzata come segnaposto per la Mini Aceman.

L’artista ha un occhio di riguardo per la moda, e, dei nuovi modelli, è stato particolarmente colpito dalle superfici interne realizzate con maglieria riciclata. Queste appaiono ripetutamente nei suoi collage come elementi astratti e sovradimensionati. Prozorov incorpora anche elementi di design come il caratteristico foro a fessura del marchio e motivi familiari tratti dalla cultura pop e dall’arte contemporanea. L’approccio incoraggia l’osservatore a pensare oltre i confini tradizionali e lo invita a confrontarsi con le ampie opportunità offerte dall’arte e dal design. I designer Mini hanno scoperto che lo scambio con Constantin Prozorov ha aperto anche a loro nuove prospettive sui modelli. La conversazione con menti creative di diverse discipline è sempre stata una delle più importanti fonti di ispirazione. I risultati dell’ultima collaborazione saranno presentati nell’ambito dello IAA Mobility 2023.

foto: ufficio stampa Bmw Group Italia

