Convergenze, D’Amico, Rdr e Tecno premiate da Deloitte Private: 4 Pmi campane tra le eccellenze del 2022

Convergenze, D’Amico, Rdr e Tecno: sono quattro le aziende campane vincitrici della quinta edizione del “Deloitte Best Managed Companies Award” (Bmc), il premio istituito da Deloitte Private – la soluzione del network globale di consulenza rivolta alle Pmi quotate e non, agli imprenditori, ai family office, agli investitori privati e ai Private Equity – con la partecipazione di Altis-Alta Scuola Impresa e Societa’ dell’Universita’ Cattolica del Sacro Cuore, Elite-Gruppo Euronext – l’ecosistema che aiuta le piccole e medie imprese a crescere e ad accedere ai mercati dei capitali privati e pubblici – e Piccola Industria Confindustria. “Grandi risultati per le aziende campane, che anche quest’anno sono riuscite a conquistare il nostro premio Best Managed Companies Award”, commenta il leader di Deloitte Private Ernesto Lanzillo. “E’ stato un anno veramente difficile per le imprese italiane e questo riconoscimento dimostra una eccellenza assoluta che deve essere da modello per tutte le aziende del Mezzogiorno”, aggiunge Andrea Restelli, Partner Deloitte e responsabile Bmc Italia”.