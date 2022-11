Corporate Heritage Awards 22: il programma della cerimonia di premiazione

Tutto pronto per la cerimonia di premiazione dell’edizione 2022 dei Corporate Heritage Awards: appuntamento giovedì 17 novembre, a partire dalle ore 10.30, presso il Centro congressi di Confindustria di Roma, in Viale dell’Astronomia 30. I Corporate Heritage Awards rappresentano il più importante evento nazionale legato all’heritage marketing e nascono per premiare le imprese che intendono valorizzare il proprio patrimonio storico–culturale come asset strategico.

Quest’anno sono 38 le imprese partecipanti, selezionate dai 10 membri del Comitato Scientifico, supportati da 13 patrocini e sponsor, che consegneranno 6 prestigiosi Premi. La kermesse è organizzata e promossa, nell’ambito della XXI Settimana della Cultura d’Impresa, da Leaving Footprints, spin-off accademico dell’Università degli Studi del Sannio e dell’Università degli Studi di Napoli Parthenope, specializzato nella consulenza in ambito di heritage marketing.

Il programma

Introduce e modera i lavori la giornalista Eleonora Chioda, che aprirà la sessione dei “saluti” dando la parola a Vito Grassi (presidente del Consiglio delle Rappresentanze regionali e politiche di coesione territoriale di Confindustria), Antonio Alunni (presidente del Gruppo tecnico Cultura di Confindustria), Antonio Garofalo (rettore dell’Università di Napoli Parthenope), Maria Rosaria Napolitano (responsabile scientifico di Leaving Footprints dell’Università Parthenope) e Luca Manzoni (responsabile del Corporate di Banco Bpm).

Dopodiché si passerà all’evento “Heritage e competitività – (ri)scoprire il passato per creare il futuro”, con gli interventi di Antonio Calabrò, presidente di Museimpresa; Pina Amarelli, Cavaliere del Lavoro e presidente onorario di Amarelli; Angelo Di Gregorio, presidente della Società italiana di Marketing.

Alle 11.50 la sessione dal titolo “Corporate Heritage Ambassadors 2022 – una storia centenaria raccontata dalle nuove generazioni”, con Francesca Bardelli Nonino della Nonino Distillatori, Alessandro Marinella di E. Marinella, Ginevra Ferro del pastificio La Molisana.

Alle 12.20 la premiazione con Angelo Riviezzo dell’Università del Sannio, partner di Leaving Footprints. Sei le sezioni: narrazione attraverso parole, immagini e suoni; narrazione digitale attraverso parole, immagini e suoni; narrazione attraverso luoghi; narrazione attraverso prodotti e brand; narrazione attraverso eventi; narrazione per il sociale.

In chiusura di convention il light lunch e l’exhibition con l’esposizione di alcuni progetti in concorso a cura delle imprese candidate.