Corporate Heritage Awards, premi a Poltrona Frau, Lavazza, Ferragamo, CarpenèMalvolti, Pirelli e Generali

Si è svolta ieri mattina in Confindustria Roma, nell’ambito della XXII settimana della Cultura d’Impresa, la cerimonia di premiazione della terza edizione dei Corporate Heritage Awards, promossa e organizzata da Leaving Footprints, spinoff accademico dell’Università degli Studi del Sannio e dell’Università degli Studi di Napoli Parthenope, specializzato nell’heritage marketing.

Sono state premiate 6 aziende che si sono distinte per aver valorizzato il proprio patrimonio storico e culturale, grazie all’utilizzo di strumenti e metodologie diverse di comunicazione. Ecco i nomi: Poltrona Frau – Narrazione attraverso parole, immagini e suoni; Lavazza Group – Narrazione digitale attraverso parole, immagini e suoni; SalvatoreFerragamo – Narrazione attraverso luoghi; CarpenèMalvolti -Narrazione attraverso prodotti e brand; FondazionePirelli – Narrazione attraverso eventi; AssicurazioniGenerali – Narrazione per il sociale.

Hanno inoltre ricevuto una menzione speciale l’azienda La Marzocco, che si è distinta per la migliore strategia integrata di heritage marketing, e l’Azienda Agricola Ricci Curbastro come piccola impresa.

Tre aziende infine sono state premiate per aver utilizzato sapientemente il linguaggio universale dell’arte nella comunicazione del proprio patrimonio storico e culturale: Fondazione Piaggio, Fabbri 1905 e Strega Alberti.

“Il premio nasce con la finalità di dare voce alle imprese del nostro Paese” le parole di Maria Rosaria Napolitano, professoressa di Marketing e Strategia presso l’Università degli Studi di Napoli Parthenope e Responsabile Scientifico di Leaving Footprints. “E’ il prodotto di eccellenza del nostro spinoff: Leaving Footprints. Fin dal nome è chiara la nostra mission di porre al centro l’impresa e il suo patrimonio storico e culturale. Vogliamo che la storia delle imprese sia ricordata e tramandata e diventi consapevolezza del nostro Paese”.

“Il premio di quest’anno dimostra che tra le imprese italiane cresce la consapevolezza che la storia e la sua valorizzazione sono un fondamentale asset di competitività non solo per le imprese ma per tutto il Paese” aggiunge Antonio Calabrò, presidente del Comitato che ha selezionato i vincitori, direttore della Fondazione Pirelli e presidente di Museimpresa. “Guardare alla storia come strumento di innovazione non è un controsenso, ma un punto di forza. Per questo il premio va raccontato innanzitutto alle giovani generazioni”.

L’elenco delle aziende premiate con le motivazioni

FONDAZIONE PIAGGIO –premio CORPORATE HERITAGE ART

La Piaggio è un’azienda con una lunga e illustre storia nel settore dei veicoli leggeri. Fondata nel 1884 a Genova, l’azienda è celebre per la sua iconica Vespa, lanciata sul mercato nel 1946 e diventata un simbolo del design italiano nel mondo. Nel corso degli anni, Piaggio ha ampliato la sua gamma di prodotti, producendo anche motociclette e veicoli a tre ruote come l’Ape. Oggi, la storica azienda di Pontedera è tra i più importanti player nel mercato della mobilità urbana e dei trasporti personali. La Piaggio, grazie alla sua Fondazione ed al Museo, da anni riesce a raccontare la propria storia e la propria identità attraverso mostre, installazioni, e collaborazioni con gli artisti più illustri. La Fondazione Piaggio sostiene anche artisti emergenti e partecipa a progetti educativi con gli studenti. Grazie a queste collaborazioni, il Museo Piaggio ha accumulato una notevole collezione di Vespa e Ape personalizzate dagli artisti, insieme a varie opere d’arte legate a questi iconici veicoli.

FABBRI1905 – premio CORPORATE HERITAGE ART

Sin dalla sua fondazione, Fabbri1905 ha coltivato e tramandato la lunga tradizione nella produzione di amarene e sciroppi. L’azienda è tuttora conosciuta e apprezzata per la sua attenzione al gusto e alla qualità, ed è diventata un marchio iconico in Italia e nel mondo, con una reputazione di eccellenza nella produzione di prodotti alimentari. La famiglia Fabbri ha sempre dimostrato una profonda affinità per l’arte. Questo legame con il mondo artistico ha radici nei primi anni di vita dell’azienda, quando il fondatore, Gennaro Fabbri, commissionò a un ceramista il celebre vaso bianco e blu diventato un’icona dell’azienda. Da allora l’azienda ha sempre coltivato e rafforzato il proprio legame con l’arte attraverso diverse iniziative volte a rappresentare e valorizzare il patrimonio storico e culturale dell’azienda.

STREGA ALBERTI – premio CORPORATE HERITAGE ART

Strega Alberti, fondata nel 1860 a Benevento da Giuseppe Alberti, è un’azienda italiana rinomata soprattutto per la produzione del celebre liquore Strega. L’azienda iniziò producendo questo liquore a base di erbe e spezie, la cui ricetta è rimasta segreta fino ai giorni nostri. Questo liquore, contraddistinto dal suo colore giallo intenso e il suo sapore unico, è diventato un’icona nel mercato dei liquori e un simbolo dell’Italia nel mondo. Strega Alberti ha da sempre promosso l’arte e la cultura in tutte l sue forme. Un esempio lampante è il Caffè Strega, aperto nel 1947 a Roma in Via Veneto, che è diventato un simbolo della “dolce vita.” In questo locale, frequentato da eminenti personaggi della società e della cultura italiana nel dopoguerra, nacque l’idea del celebre Premio Strega, il più importante premio letterario italiano. Per arredare il caffè, furono commissionate opere a artisti come Guttuso, Mafai e Guzzi, che esprimevano lo spirito dell’epoca. Questa collaborazione artistica, insieme alle opere commissionate successivamente e alla ricca storia pubblicitaria dell’azienda, contribuiscono a rendere unico il patrimonio culturale di Strega Alberti.

POLTRONA FRAU – premio categoria ‘Narrazione attraverso parole, immagini e suoni’

Poltrona Frau è un marchio italiano specializzato nell’arredamento di alta qualità, noto per la sua maestria nella lavorazione del cuoio. Fondata nel 1912 a Tolentino, l’azienda ha stretto collaborazioni con rinomati designer e architetti, producendo mobili iconici. La sua espansione globale l’ha resa un punto di riferimento per il lusso nell’arredamento d’interni. Poltrona Frau coniuga tradizione, artigianalità e innovazione tecnologica, offrendo sempre eleganza e qualità. La monografia “100+10” racconta in modo efficace ed esaustivo che cosa Poltrona Frau “è stata” nei suoi primi 100 anni, puntando su concetti quali l’artigianalità, il saper fare e la qualità. Con l’addendum sugli ultimi 10 anni di storia dell’azienda, si mostra che cosa Poltrona Frau “è” oggi e che cosa “vuole essere” nei prossimi anni, alla luce della complessità dell’epoca contemporanea ma sempre in forza del suo passato.

LAVAZZA GROUP – premio categoria ‘Narrazione digitale attraverso parole, immagini e suoni’

Lavazza è un marchio con una storia di oltre 125 anni iniziata con Luigi Lavazza e una piccola drogheria a Torino. Questa impresa familiare si è evoluta in un’azienda globale, rimanendo fedele alla passione per la qualità e all’innovazione costante. Il marchio è noto per aver rivoluzionato la cultura del caffè e ha esteso la sua presenza dall’Italia al mondo intero. Attraverso quattro generazioni, Lavazza ha integrato marchi leader, creando una Pure Premium Coffee Company indipendente che è protagonista nel mercato globale del caffè. Nella sezione “Le Nostre Radici” del sito web di Lavazza è possibile fare un viaggio nel tempo alla scoperta del vasto patrimonio storico e culturale dell’azienda. I contenuti digitali proposti offrono una narrazione approfondita della storia dell’azienda, mettendo in evidenza i valori e l’eredità che hanno contribuito a definire Lavazza nel corso degli anni. Questo progetto comunica in modo più ampio la storia e la cultura aziendale, con un focus sulla tradizione, la passione per la qualità e l’importanza delle radici per il successo dell’azienda.

Salvatore Ferragamo – premio categoria ‘Narrazione attraverso luoghi’

Fondata da Salvatore Ferragamo nel 1927 a Firenze, l’azienda è celebre per le sue calzature artigianali di alta qualità, ma offre anche una vasta gamma di prodotti, tra cui borse, abbigliamento, profumi e accessori. Ferragamo è noto per il suo design elegante, l’attenzione ai dettagli e l’uso di materiali pregiati. L’azienda ha una lunga storia di collaborazione con celebrità e artisti ed è considerata una delle icone della moda italiana. La sua eredità di artigianalità e stile italiano è ancora evidente nei suoi prodotti di alta gamma. L’Archivio Storico Salvatore Ferragamo è un prezioso patrimonio aziendale che conserva la storia e la creatività dell’azienda. Iniziato dal fondatore Salvatore Ferragamo, è stato arricchito dalla famiglia Ferragamo dopo la sua scomparsa. L’archivio contiene una vasta collezione di prototipi, documenti, libri e riviste, ed è un luogo di ricerca e studio accessibile a dipendenti, studenti e esperti del settore. Inoltre, funge da spazio espositivo e conserva una vasta gamma di oggetti e materiali legati alla moda, garantendo i massimi standard conservativi. L’archivio rappresenta un importante tesoro di storia e cultura dell’azienda e un importante strumento di narrazione della stessa.

Carpenè Malvolti – premio categoria ‘Narrazione attraverso prodotti e brand’

Carpenè era un patriota laureato in chimica, nonché il fondatore della Scuola Enologica di Conegliano; ha introdotto innovazioni nel metodo di produzione del Prosecco – anticipando i riconoscimenti D.O.C. e D.O.C.G. – ed è stato anche un precursore nella creazione della caratteristica bottiglia a forma di zucca per la grappa. L’azienda tuttora persegue i valori di passione e innovazione del fondatore che ne hanno determinato il successo. La “Sparkling Milestones” è la collezione unica e prima prodotta nel 2023, in edizione limitata pari a 155 esemplari, ed istituita per il 155°anniversario della Cantina. Una selezione tale da poter identificare le “pietre miliari” che hanno contraddistinto il percorso spumantistico dalle origini ad oggi della Carpenè-Malvolti, la storica Cantina di proprietà della Famiglia Carpenè fin dalla fondazione, avvenuta nel 1868 ad opera di Antonio Carpenè, garibaldino, chimico e scienziato che diede i natali al Prosecco. L’edizione limitata permettere di attraversare la storia dell’azienda e del territorio attraverso i suoi prodotti.

Fondazione Pirelli – premio categoria ‘Narrazione attraverso eventi’

La Fondazione Pirelli svolge un ruolo attivo nel preservare il patrimonio culturale e storico legato a Pirelli, storica azienda italiana diventata leader mondiale nel settore dei pneumatici. Fondata nel 1872 da Giovanni Battista Pirelli a Milano, l’azienda negli anni si è evoluta nel tempo senza mai rinunciare alla propria identità. Attraverso la sua Fondazione, Pirelli racconta la propria storia attraverso diversi strumenti e promuove la diffusione e la conservazione dell’eredità industriale del nostro Paese. Con il progetto teatrale “L’umana impresa. La fabbrica degli attori”, organizzato dall’Associazione Pier Lombardo in collaborazione con la Fondazione Pirelli, sei giovani attori selezionati tra i neodiplomati delle Accademie d’arte drammatica di Milano – partendo dalla memoria e dall’esperienza raccolta nell’Archivio Storico Pirelli – hanno raccontato come le imprese che nascono da una visione, dall’idea della società che sogniamo, possono essere il motore del cambiamento. Grazie alla forza comunicativa e all’immediatezza del teatro e utilizzando dialoghi, monologhi, scene corali e video, i giovani attori hanno trasmesso al pubblico la vera essenza non solo di Pirelli, ma di tutto il tessuto industriale italiano.

Assicurazioni Generali – premio categoria ‘Narrazione per il sociale’

Assicurazioni Generali è una delle principali compagnie assicurative globali, fondata nel 1831 a Trieste, Italia. Con una storia di oltre 190 anni, Generali è cresciuta fino a diventare un leader nel settore assicurativo, operando in oltre 50 paesi. La sua lunga tradizione di servizio e solidità finanziaria ha contribuito a costruire una reputazione di fiducia tra i clienti in tutto il mondo. Assicurazioni Generali, con il restauro delle Procuratie Vecchie di Piazza San Marco a Venezia, sede degli uffici di Generali dal 1832, ha dato vita a “La Casa di The Human Safety Net”. Il progetto ha preservato l’importanza storica dell’edificio del XVI secolo. Questo spazio ora funge da luogo di dialogo globale sulla sostenibilità e solidarietà, valori che da sempre contraddistinguono l’azienda ed il suo impegno sociale plurisecolare. Attraverso questo progetto, Assicurazioni Generali è riuscita a condividere con la società il proprio patrimonio storico e culturale e a diffondere la propria cultura organizzativa.

Le Menzioni

La Marzocco – Menzione speciale per la migliore strategia integrata di heritage marketing

La Marzocco Srl, fondata nel 1927 a Firenze, è una delle icone italiane nel mondo delle macchine da caffè espresso. Da sempre sono dedicati alla produzione artigianale di macchine da caffè di alta qualità, con una forte tradizione nel design e nell’artigianato italiani. Nel corso degli anni, l’azienda ha mantenuto un perfetto equilibrio tra innovazione e conservazione della tradizione. La loro storia rappresenta un legame unico tra passato e futuro nella produzione di macchine da caffè. Grazie ad un’attenta strategia integrata di valorizzazione dell’heritage aziendale, La Marzocco è riuscita a trasmettere ai propri stakeholder di riferimento la vera essenza dell’azienda, fondata sulla continua ricerca dell’innovazione attingendo sempre alla tradizione artigianale che guida l’operato dell’azienda da quasi un secolo.

Azienda Agricola Ricci Curbastro – Menzione speciale per la migliore strategia integrata di heritage marketing per le piccole imprese

L’Azienda Agricola Ricci Curbastro è una rinomata tenuta vinicola italiana situata nella regione della Franciacorta, in Lombardia. L’ azienda è celebre per la produzione di vini spumanti di alta qualità, in particolare il rinomato Franciacorta. La sua storia affonda le radici in tradizioni secolari di viticoltura portate avanti da ben 18 generazioni della famiglia Ricci Curbastro.

Pur essendo una piccola impresa, l’Azienda Agricola Ricci Curbastro ha sempre investito nella conservazione e valorizzazione del proprio patrimonio storico e culturale. Consapevole dell’importanza di preservare l’inestimabile valore della propria eredità storica, l’azienda ha realizzato diversi strumenti di comunicazione e condivisione del proprio heritage aziendale che nulla hanno da invidiare ai colossi del panorama imprenditoriale italiano.