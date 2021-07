Covid: gestore Caffé Greco Roma, ‘green pass durissimo colpo, non c’è tregua’**

Roma, 20 lug. (Adnkronos) – Green pass obbligatorio anche per i bar? “Sarebbe un ulteriore, durissimo colpo alle nostre attività, che già sono state tanto assillate dalle numerose chiusure e adesso sarebbero ulteriormente vessate da questa sproporzionata misura. Sembra davvero che non ci vogliano dare tregua”. A dirlo all’Adnkronos è Luca Pellegrini, amministratore dell’Antico Caffé Greco di Roma, storico bar e luogo di ritrovo di vip e turisti nella centralissima via Condotti, commentando le possibili misure che il governo si appresta a varare introducendo il green pass obbligatorio per una serie di attività tra cui rientrerebbero, ad alcune condizioni, anche i bar.