Sono 1.947 i positivi del giorno in Campania, rilevati a fronte di 14.809 test esaminati (10.604 antigenici e 189 molecolari). Lo comunica l’unità di crisi regionale. Hanno dato esito positivo 1.758 tamponi antigenici e 189 molecolari. I deceduti sono sette, ma nessuno di questi è morto nelle ultime 48 ore. I ricoverati ad oggi sono 421, di cui 17 in terapia intensiva e 404 in degenza.