Credito, con i Basket Bond di Banca Finint un sostegno decisivo alle Pmi del Sud

Tra le molte facce della “questione meridionale”, che alimenta le riflessioni di politici ed economisti dall’Unità d’Italia, lo sviluppo delle imprese del Meridione, il loro limitato accesso al credito e la loro dipendenza dal canale bancario rappresentano da sempre aspetti fondamentali.

Nella relazione pronunciata a Foggia il 21 settembre 2019, il Direttore Generale di Banca d’Italia Fabio Panetta è ritornato sull’argomento, rilevando come “quando la crisi ha provocato una restrizione dell’offerta di prestiti bancari, le imprese del Sud – al contrario di quelle del Centro Nord – non sono state in grado di far ricorso al mercato dei capitali”. D’altronde, con riferimento ai minibond (obbligazioni d’importo inferiore a Euro 50 milioni), uno dei principali strumenti a disposizione delle imprese per l’accesso al mercato dei capitali, “nel Sud le imprese che hanno collocato minibond rappresentano ancora la minoranza” (Fonte: Report dell’Osservatorio Minibond del Politecnico di Milano, 2019). In altre parole, nel Mezzogiorno le imprese faticano ad uscire da un sistema “bancocentrico” più che nel Centro-Nord.

Per favorire l’accesso delle imprese al mercato dei capitali e diffondere una cultura finanziaria attenta anche a forme di finanziamento diverse da quelle tradizionali, sono nati i Basket Bond.

Si tratta di operazioni che, coinvolgendo più società che intendono emettere minibond, “mettono a sistema” le diverse esigenze di finanza, raggiungendo una dimensione tale da attrarre investitori istituzionali che, per dimensione, non valuterebbero il singolo minibond.

Ciò è possibile grazie all’utilizzo di un’apposita società-veicolo, che sottoscrive i minibond emessi dalle diverse società ed emette a sua volta titoli che, rappresentando il merito creditizio combinato delle diverse società, beneficiano della diversificazione con un effetto virtuoso per emittenti ed investitori.

Attraverso tale meccanismo, i Basket Bond permettono alle società che vi partecipano di finanziarsi a condizioni competitive.

Fin dai primi Basket Bond, realizzati con le società di gestione del sistema idrico integrato appartenenti al Consorzio Viveracqua, il modello del Basket Bond, ideato e realizzato dal Gruppo Banca Finint, ha riscosso successo crescente, portando alla realizzazione di Basket Bond con società appartenenti a diversi settori.

Anche il Mezzogiorno ha colto le potenzialità di questo strumento, con il lancio di iniziative di Basket Bond da parte delle finanziarie regionali di Puglia e Campania.

In particolare, Sviluppo Campania ha lanciato Garanzia Campania Bond, un Basket Bond che sarà strutturato da Banca del Mezzogiorno – Mediocredito Centrale e da FISG – Gruppo Banca Finint, in collaborazione con Elite e lo Studio Legale Grimaldi, che consentirà alle imprese partecipanti (che si possono candidare sul sito www.garanziacampaniabond.it) di ottenere finanza a condizioni favorevoli grazie alle risorse pubbliche (fino a Euro 37 milioni) messe a disposizione tramite Sviluppo Campania a valere su fondi POR FESR 2014-2020.