Decreto Coesione, 1,2 mld per la bonifica di Bagnoli: via libera dal Governo

“Abbiamo finanziato per 1,2 miliardi la bonifica e il recupero dell’area di Bagnoli, a Napoli. E’ un finanziamento rilevantissimo che ha una valenza non solo ambientale ma anche economica, sociale e di prospettiva in quel territorio, che rappresenta un segnale molto importante e che mette in moto la quota del fondo di sviluppo e coesione assegnata a quel territorio e che consentira’ anche di poter avviare questi interventi”. Lo ha detto il ministro per gli Affari europei, il Sud, le Politiche di Coesione e il Pnrr, Raffaele Fitto, nella conferenza stampa a Palazzo Chigi sui provvedimenti approvati oggi dal Consiglio dei ministri. “E’ un primo segnale di come spendere bene le risorse”, ha aggiunto Fitto parlando del Dl Coesione e precisando che il progetto “e’ direttamente cantierabile”.