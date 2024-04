Digitale, empowerment società no-profit: bando da 15 milioni di euro

Via al bando “Digitale sociale” che mette a disposizione 15 milioni di euro per l’empowerment delle società non profit. Ad annunciarlo è Giovanni Fosti, Presidente del Fondo per la Repubblica Digitale Impresa sociale. “Il Fondo – spiega – mette a disposizione 15 milioni di euro per sostenere progetti che mirano a rafforzare le competenze e conoscenze digitali delle persone che operano nel non profit attraverso la realizzazione di percorsi formativi e l’eventuale implementazione di una soluzione digitale per migliorare i processi interni o i servizi offerti alla collettività. Puntare sull’empowerment di coloro che aiutano le persone piu’ fragili vuol dire per noi sostenere tutto il sistema Paese”.

Obiettivo del bando è sostenere progetti per sviluppare conoscenze e competenze digitali di dipendenti, collaboratori e volontari degli enti che operano nell’economia sociale. “Il Fondo nel continuare ad affrontare le sfide che la rivoluzione digitale pone alle nostre societa’, ha ritenuto opportuno dedicare risorse anche alla formazione e all’aggiornamento delle competenze degli operatori del mondo non profit. Con il Comitato di indirizzo strategico abbiamo scelto di supportare questo target consapevoli del ruolo da loro svolto nella nostra economia sociale e al fine di accrescerne le occasioni e gli strumenti di sviluppo anche al fine di raggiungere un numero maggiore di persone”, spiega Daria Perrotta, presidente del Comitato di indirizzo strategico del Fondo per la Repubblica Digitale. C’è tempo fino al 19 luglio per partecipare attraverso il portale Re@dy (www.portaleready.it). Per tutti i dettagli relativi alla partecipazione al bando “Digitale sociale” si può consultare il sito fondorepubblicadigitale.it.