Editoria, 1.400 imprese alla Fiera del Libro per Ragazzi di Bologna

Un grande omaggio allo scrittore Italo Calvino nel centenario della nascita, un’iniziativa dedicata all’Ucraina, con “Tales of EUkraine”, convegni sulla censura nei libri per bambini e sull’intelligenza artificiale, i grandi premi per la letteratura dell’infanzia: la Fiera internazionale del Libro per Ragazzi di Bologna celebra i 60 anni con nuovi progetti e 325 eventi da lunedì 6 a giovedì 9 marzo all’insegna dello slogan “Still rocking at 60!”. Nei padiglioni di BolognaFiere saranno presenti oltre 1.400 espositori provenienti da circa 90 Paesi e regioni del mondo, con la Grecia paese ospite d’onore e grandi nomi dell’illustrazione mondiale e dell’editoria per bambini e ragazzi.