Egitto: Boldrini, ‘cittadinanza a Zaki gesto chiaro e concreto’

Roma, 7 lug. (Adnkronos) – Patrick Zaki è in carcere perché accusato di essere un oppositore del regime illiberale di Al Sisi. Viene accusato, cioè, di essere animato da quegli stessi valori di libertà e di giustizia che sono scritti nella nostra Costituzione”. Così Laura Boldrini, deputata del Pd e presidente del Comitato per i diritti umani nel mondo, intervenendo in Aula in occasione del voto della mozione per il riconoscimento della cittadinanza italiana a Zaki promossa dai deputati Pd Lia Quartapelle e Filippo Sensi.