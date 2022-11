Emeroteca Tucci di Napoli, una mostra-convegno ricorderà Antonio Ghirelli

Una mostra-convegno con proiezione di un video biografico ricorderà domani 3 novembre, nelle sale dell’Emeroteca-Biblioteca Tucci di Napoli, Antonio Ghirelli nel centenario della nascita, presenti i figli Guido e Massimo curatori del libro dedicato a lui e intitolato “Il piu’ bel mestiere del mondo”. Del giornalista scrittore parleranno Gianfranco Coppola , presidente dell’Unione Stampa Sportiva Italiana, Antonio Corbo, Titti Marrone e Nino Petrone. In quaranta bacheche saranno esposti i giornali e le riviste che Ghirelli aveva diretto o ai quali aveva collaborato, fra le quali vi sono pubblicazioni anche poco conosciute e introvabili in altre biblioteche, come il “Pioniere”, la “Pattuglia”, “IX Maggio”. Su quest’ultimo periodico del Guf Napoli del 1941, diretto ufficialmente da Pasquale Marinelli, ma, di fatto, da Adriano Falvo, Ghirelli a diciannove anni scrisse il suo primo articolo intitolato “Il Neutro” in cui criticava l'”Osservatore Romano” apparsogli poco severo nei riguardi dei bombardamenti dell’Unione Sovietica sulle citta’ inglesi, definiti, a suo dire, dall’organo di stampa del Vaticano una reazione a una precedente iniziativa della Raf britannica. Non sono esposti soltanto periodici ma anche i suoi trentacinque libri di storia, letteratura, politica, cinema e sport scritti dall’eccezionale poligrafo quando non traduceva per Mondadori gli albi di Topolino e non scriveva commedie. Il video realizzato dalla “Tucci” mostra Ghirelli con Andreotti, Willy Brandt, Berlinguer, Juan Carlos, Cossiga, Craxi e naturalmente Pertini di cui fu portavoce fino alla rottura famosa ai campionati del mondo causata dal rifiuto di Ghirelli a licenziare il proprio vice “disattento ma padre di quattro figli”. L’evento avrà inizio alle ore 11 nel Palazzo delle Poste dove ha sede la “Tucci”.