Erasmo Mortaruolo: No alla chiusura del pronto soccorso di Sant’Agata

“La chiusura del Pronto Soccorso di Sant’Agata de Goti va necessariamente evitata. È per questa indispensabile azione che ho richiesto al presidente della Regione Campania, Vincenzo De Luca di fare proprie le preoccupazioni dei cittadini sanniti, del sindaco di Sant’Agata de Goti e di tanti amministratori che hanno condiviso una comune azione di tutela. Il presidente ha quindi immediatamente accolto il mio appello attivandosi immediatamente per programmare un incontro nel Sannio, da tenersi in tempi rapidi, per spiegare ai cittadini la verità. A tal proposito terremo lunedì mattina un incontro preparatorio alla visita che si terrà nel Sannio. È importante non disperdere il lavoro di questi anni e confermare quanto abbiamo deciso soltanto pochi mesi fa nel salvaguardare la presenza del Dea di II Livello a Benevento e attivare quanto prima il Polo Oncologico a Sant’Agata de Goti”. Così il Consigliere regionale e vicepresidente della commissione Agricoltura della Campania, Erasmo Mortaruolo.