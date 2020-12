“Esero”, educare a un futuro spaziale: candidature entro il 30 dicembre

Educare ad un futuro spaziale: il programma Esero di Esa e Asi Formerà docenti per l’insegnamento delle materie scientifiche Milano, 30 nov. (askanews) – Continua il programma Esero (European Space Education Resource Office) dell’Agenzia Spaziale Europea (Esa) che, insieme all’Agenzia Spaziale Italiana (Asi), formerà docenti per l’insegnamento delle materie scientifiche con approfondimenti dedicati alla conquista e all’esplorazione spaziale, Il bando per l’individuazione dei soggetti idonei alla prosecuzione del progetto scadrà il prossimo 30 dicembre alle ore 12. Nato nel 2006, Esero è il principale progetto educativo dell’Agenzia Spaziale Europea (ESA) nel campo dell’educazione scolastica primaria e secondaria in Europa. In particolare, viene utilizzata la materia spazio come un contesto potente e stimolante per l’insegnamento e l’apprendimento delle materie curriculari STEM (Scienza, Tecnologia, Ingegneria, Matematica). Lo spazio non è in sé materia di insegnamento, quanto un ambiente che mette a disposizione modelli reali di metodologia scientifica contemporanea, collaborazione multidisciplinare, accesso a dati scientifici all’avanguardia, e a strutture e ruoli professionali nel campo STEM. Sotto il coordinamento dell’ESA e in Italia dell’Agenzia Spaziale Italiana (ASI) che finanzia pariteticamente il programma e con il sostegno di un’ampia gamma di organizzazioni nazionali attive nel campo dell’educazione e del settore spaziale, la strategia di progetto è volta a stimolare e formare la comunità dei docenti, il tramite principale verso gli studenti. Grazie all’utilizzo di una didattica innovativa, ESERO mira allo sviluppo di conoscenze e competenze nel campo della scienza e della tecnologia con lo scopo di contribuire ad attrarre i giovani a studi e carriere tecnico-scientifiche, in particolare nel settore spaziale, e a educare le nuove generazione al pensiero critico ed autonomo come valore sociale. Eventi di formazione degli insegnanti – ovunque possibile ufficialmente accreditati come qualifiche ufficiali di formazione professionale – sono dunque al centro del progetto. La formazione offerta da ESERO – interamente gratuita – è progettata per insegnanti sia di scuola primaria che secondaria. Il presente bando di finanziamento è finalizzato a individuare il soggetto che proseguirà il progetto Esero – Italia fino al 31/12/2022. Maggiori informazioni si possono trovare sul sito web dell’Asi (asi.it/bandi_e_concorsi/prosecuzione-progetto-esero-italia/).