Europee, Verdi Sinistra presentano capilista: con Ignazio Marino il docente della Parthenope Ulgiati

L’Alleanza Verdi Sinistra presenta la sua squadra per le elezioni europee. Tre nomi di punta su cui spicca una vecchia conoscenza della città di Roma e non solo. L’ex primo cittadino, Ignazio Marino, torna in politica dopo la ‘cacciata’ da Palazzo Senatorio di ormai un decennio fa. Lo fa sposando la causa pacifista e ambientalista del partito di Nicola Fratoianni e Angelo Bonelli e sarà capolista della circoscrizione Centro. Gli altri due candidati – presentati nella nuova sede della Stampa Estera a Palazzo Grazioli di Roma – saranno Sergio Ulgiati, docente di Chimica dell’Ambiente e dei Beni culturali dell’Universitá Parthenope di Napoli e Fiorella Belpoggi, direttrice scientifica emerita dell’istituto Ramazzini di Bologna.