Farmaci: Janssen, nuovi risultati positivi per anti-cancro prostata

Roma, 18 mag. (Adnkronos Salute) – Apalutamide, in combinazione con la terapia di deprivazione androgenica (Adt), prolunga la sopravvivenza complessiva (Os) mediana di 14 mesi e riduce il rischio di morte del 22%, rispetto alla sola Adt, in pazienti con carcinoma prostatico resistente alla castrazione non metastatico ad alto rischio di sviluppare metastasi. Sono i risultati dell’analisi finale dei dati dello studio Spartan di fase 3, che Janssen, azienda farmaceutica del gruppo Johnson & Johnson, presenterà all’American Society of Clinical Oncology (Asco) Virtual Scientific Programme a partire da venerdì 29 maggio.