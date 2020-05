Fase 2: rettore Università Statale Milano, ‘aumentare fondi per la ricerca’

Milano, 23 mag. (Adnkronos) – “Noi abbiamo un problema, dedichiamo solo l’1,2% del Pil alla ricerca, siamo sotto la media europea e sopra solo al Portogallo. Con questo 1,2% non andremo da nessuna parte. E per la ricerca, che deve essere pubblica e libera, bisogna affidarsi soprattutto ai giovani. Io spero di non dover più sentire la frase: ‘una grande scoperta fatta da giovani precari’, per fare seriamente ricerca occorre la tranquillità della stabilità”. Lo ha detto Elio Franzini, rettore dell’Università Statale di Milano intervenendo all’evento ‘Italia 2021. È già domani’, organizzato da Pwc, dalla fondazione Costruiamo il futuro e dalla fondazione Scuola di politiche.