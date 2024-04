Fdi, Arianna Meloni: non voglio fare leader, io qui da militante

Viterbo, 19 apr. (askanews) – “Oggi si è parlato tanto di questa mia presenza qui a Viterbo, ‘ha cambiato profilo vuole fare il grande leader improvvisamente’. Non sono qui per sostituire il presidente del Consiglio per fare chissà cosa, il capo del partito, sono qui da dirigente di Fdi e da militante, questo siamo, abbiamo scelto di fare politica senza avere nessuna ambizione personale, è con questo spirtio che abbiamo iniziato a fare politica”. Lo ha detto Arianna Meloni, responsabile della segreteria politica e del tesseramento di Fdi, intervenendo a un appuntamento elettorale a Viterbo dal titolo ‘L’Italia cambia l’Europa’.