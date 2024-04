Fdirect presenta la nuova app e le funzionalità d’intelligenza artificiale al Cosmofarma Exhibition 2024

Inizia Cosmofarma Exhibition, , l’evento leader per il mondo farmacia che si svolge a Bologna dal 19 al 21 aprile 2024, e Fdirect, la piattaforma multi-sided che digitalizza il rapporto commerciale tra industria farmaceutica e farmacie, è entusiasta di presentare le ultime novità, inclusa la nuovissima App e le innovative funzionalità legate all’Intelligenza Artificiale. I visitatori avranno l’opportunità di testare la piattaforma direttamente allo stand, scoprendo le sue diverse funzioni, la tecnologia e le modalità di gestione dei dati.

Highlights dell’Evento:

Presentazione della Nuova App: Fdirect lancerà la sua nuova App durante il Cosmofarma, offrendo agli utenti un’esperienza ancora più intuitiva e completa.

Focus sull’Intelligenza Artificiale: Fdirect introdurrà la “Sentinella dello Stock”, una funzionalità basata sull’Intelligenza Artificiale progettata per ottimizzare la gestione del magazzino delle farmacie, prevenendo la rottura di stock e l’accumulo di eccessi.

Tavola Rotonda su AI & Cybersecurity: Sabato 20 aprile, dalle 11.30 alle 13.00, Fdirect ospiterà l’evento “AI & CYBERSECURITY: nuove frontiere e opportunità per il settore farmaceutico”, con relatori di spicco del mondo IT e Pharma. Sarà un’occasione per discutere delle sfide e delle opportunità offerte dall’integrazione di tecnologie innovative nel settore farmaceutico.

L’evento, organizzato dal team Fdirect, sarà un’occasione imperdibile per approfondire le tematiche cruciali che stanno ridefinendo il panorama farmaceutico attraverso l’innovazione digitale.

Con relatori di spicco come Erika Mallarini, Professore presso SDA Bocconi, Enrico Fazio, Portfolio Planning & Management Officer presso CY4G e Giovanni Fruscio, Head of AI presso Skienda, l’incontro sarà un momento di confronto tra gli addetti ai lavori per condividere il proprio punto di vista e le esperienze legate alle sfide e alle opportunità rappresentate dall’integrazione dell’intelligenza artificiale e dalla cybersecurity nel settore farmaceutico.

L’obiettivo principale sarà quello di illustrare come il digitale possa supportare lo sviluppo di un sistema farmaceutico sempre più integrato e efficiente. Per rendere l’atmosfera ancora più accogliente e stimolante sarà offerto un aperitivo ai partecipanti.

Marco Di Tonto, co-founder di FTNet, commenta: “Il Cosmofarma rappresenta un’importante tappa nel nostro percorso di crescita. Siamo entusiasti di presentare la nostra nuova App e le funzionalità legate all’Intelligenza Artificiale, in particolare la Sentinella dello Stock. Con queste innovazioni, vogliamo supportare il settore farmaceutico verso un futuro più integrato ed efficiente”.

Fdirect

E’ una piattaforma multi-sided che digitalizza il rapporto commerciale tra industria farmaceutica, farmacie e partner logistici. Dotata di innovativi strumenti basati sull’Intelligenza Artificiale, Fdirect offre soluzioni personalizzate per ottimizzare i processi di gestione, migliorare le performance e favorire una relazione più dinamica e flessibile tra i vari attori del settore farmaceutico.

FTNet

E’ una start-up innovativa, proprietaria di Fdirect, nata dalla lunga esperienza nel settore farmaceutico dei suoi co-founder, Marco Di Tonto e Stefano Beltrame. Con un forte impegno verso l’innovazione e la sicurezza dei dati, FTNet si pone come un partner affidabile per il settore farmaceutico, offrendo soluzioni tecnologiche all’avanguardia e garantendo la massima protezione delle informazioni sensibili.