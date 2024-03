Film e serie tv in scadenza a marzo 2024 su Netflix e Amazon Prime Video

Sei pronto a pianificare le tue maratone di streaming per il prossimo mese?

È arrivato il momento di tenere d’occhio le scadenze dei film, delle serie TV e dei cartoni su Netflix e Amazon Prime Video. Ecco un’anteprima di cosa lascerà presto le due piattaforme di streaming per assicurarti di non perderti i tuoi contenuti preferiti.

Netflix

23 Marzo

Superlòpez – Film

23 Marzo

La ragazza nella nebbia – Film

Mai raramente a volte sempre – Film

29 Marzo

C’era una volta il Principe Azzurro – Film

Le parole che voglio dirti – Film

Joe Bell – Film

30 Marzo

Piovono polpette 2 – La rivincita degli avanzi – Film

Dear John – Film

Faster – Film

Not a game – Film

31 Marzo

Community – serie tv

Scarface – Film

Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba Demon – serie tv

Tokyo Ghoul Tokyo – serie tv

The Hateful Eight The Hateful Eight – Film

Lone Survivor – Film

Sherlock Holmes: Gioco di ombre – Film

Sherlock Holmes – Film

Straight Outta Compton – Film

Collateral – Film

Fate/Stay Night: Heaven’s Feel – III – Film

Mean Girls – Film

Trigun – serie tv

Home – A casa – Film

The Kingdom – Film

TIGER & BUNNY – The Rising – Film

La tela di Carlotta – Film

Angry Birds – Film

The Punisher – Film

TIGER & BUNNY – The Beginning – Film

In viaggio con una rock star – Film

Riflessi di paura – Film

Blue Lagoon: The Awakening – Film

Barnyard – Il cortile – Film

After 2 – Film

Lo smoking Lo smoking – Film

Lara Croft: Tomb Raider – Film

Noah – Film

Ritorno alla laguna blu – Film

I nuovi mini-ninja – Film

The lost dinosaurs – Film

Norbit – Film

Tiffany Haddish: She Ready! From the Hood To Hollywood! – Film

Lavender – Film

Amazon Prime

19 Marzo

Robin and Marian – Film

Yu Yu Hakusho – Serie Tv

20 Marzo

Tutti a bordo – Film

Vertical Limit – Film

12 Regali di Natale – Film

21 Marzo

Blindspotting – Film

22 Marzo

Shark Lake – Film

23 Marzo

Water Horse – Film

24 Marzo

Brado – Film

Rosa Pietra Stella – Film

25 Marzo

Ambulance – Film

29 Marzo

Hunter x Hunter – Serie Tv

31 Marzo

Vicini di casa – Film