Gallerie d’Italia, cinque donne per la storia di Napoli: domani convegno su Carolina Murat

Alle Gallerie d’Italia a Napoli, museo di Intesa Sanpaolo, si terrà domani 19 marzo alle ore 17 il terzo appuntamento del ciclo Cinque donne per la storia di Napoli, dedicato alle donne che seppero guadagnarsi un ruolo di primo piano nel secolo in cui sono vissute e hanno operato. L’incontro di domani è su Carolina Murat, regina del Regno di Napoli dal 1808 al 1815, importante figura femminile dell’età napoleonica e personalità centrale dell’esposizione in corso “Napoli al tempo di Napoleone. Rebell e la luce del Golfo”. Ne parleranno Benedetta Craveri della Fondazione Biblioteca Benedetto Croce, Vincent Haegele della Bibliothèque municipale de Versailles e Gennaro Toscano della Bibliothèque nationale de France.

L’iniziativa, alla sua seconda edizione, ha l’obiettivo di far conoscere a un pubblico più vasto il programma di ricerche sviluppato negli ultimi trent’anni che ha migliorato le conoscenze sulle donne nell’età moderna e contemporanea nonché sullo spazio da protagoniste che molte di loro ebbero nel campo del mecenatismo delle arti, della vita politica e culturale della città di Napoli.

Ingresso libero fino ad esaurimento dei posti.

GLI APPUNTAMENTI

19 marzo, ore 17.00

Carolina Murat

Benedetta Craveri, Fondazione Biblioteca Benedetto Croce

Vincent Haegele, Bibliothèque municipale de Versailles

Gennaro Toscano, Bibliothèque nationale de France

23 aprile, ore 17.00

Eleonora Pimentel Fonseca

Antonietta De Lillo, regista e produttrice

Alessandra Necci, biografo, storico e professore Luiss

Laura Sabatino, scrittrice e sceneggiatrice

21 maggio, ore 17.00

Isabella della Rovere

Giampiero Brunelli, Università Telematica Pegaso

Elisa Novi Chavarria, Università degli Studi del Molise