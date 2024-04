Finale col brivido, ma l’Atalanta vince 2-1 a Monza

MONZA (ITALPRESS) – Una vittoria fondamentale per poter riaprire tutto. L’Atalanta vince 2-1 a Monza grazie alle reti di De Ketelaere e Tourè, inutile la rete nel finale messa a segno da Daniel Maldini, anche se il figlio d’arte all’ultimo secondo ha colpito il palo interno con uno splendido piatto destro. Finale col brivido per i bergamaschi, ma alla fine la squadra di Gasperini è riuscita a strappare tre punti fondamentali in vista del match interno contro l’Empoli. Prima però ci sarà la semifinale di Coppa Italia contro la Fiorentina (in programma mercoledì 24 aprile, ore 21.00). Mastica amaro il Monza, alla terza sconfitta nelle ultime quattro partite: nel prossimo turno i brianzoli sfideranno il Lecce.

Un turnover spinto a causa delle fatiche di coppe, ma cambiando l’ordine degli addendi il risultato non è cambiato, almeno nella prima frazione. Gasperini ha mandato in campo El Bilal Tourè, con De Ketelaere e Lookman a completare il reparto. Nei primi venti minuti l’Atalanta ha gestito sostanzialmente il possesso, ma i nerazzurri non sono riusciti a scardinare la difesa brianzola: i padroni di casa invece hanno atteso nella propria metà campo affidandosi alle ripartenze in contropiede.

Dopo un paio di fiammate in cui De Ketelaere si è reso protagonista, la Dea ha trovato il vantaggio su calcio d’angolo grazie al colpo di testa del belga, abile ad anticipare Gagliardini nell’area piccola monzese. I ritmi della gara hanno faticato a decollare, i nerazzurri hanno cercato il raddoppio sin dall’inizio della ripresa: al 27′ è stato El Bilal Tourè a segnare la seconda rete del match dopo l’assist di Lookman, un pallone perfetto da spingere soltanto in rete. I biancorossi invece hanno faticato senza trovare spazi, soltanto la rete di Maldini al 44′ – un tiro dal limite piazzato all’angolino – ha dato speranza ai padroni di casa in un finale parecchio acceso: ancora Maldini, in pieno recupero, ha colpito il palo.

