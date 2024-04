Fondazione Terzo Pilastro, Alessandra Taccone ad Ariano Irpino conferma il sostegno al Biogem

“La Fondazione Terzo Pilastro-Internazionale consolida il suo sostegno alla Fondazione Biogem”. Lo annuncia il centro irpino in una nota nella quale si comunica che “il supporto da parte dell’ente no profit di diritto privato con sede a Roma, già guidato dal professore Emmanuele F. M. Emanuele, è stato sancito durante la visita nella sede di Ariano Irpino della presidente Alessandra Taccone”. “Accolta dai presidenti di Biogem, Ortensio Zecchino, e della Fondazione Biogem, Mario Crispo, la professoressa Taccone – continua la nota – ha visitato il Laboratorio di Microscopia Intravitale, dotato di un innovativo microscopio elettronico a due fotoni finanziato, con circa 750mila euro, dalla Fondazione Terzo Pilastro-Internazionale; quindi, la Biblioteca e, infine, il Museo di Storia della Terra e della Vita-Biogem (che si è potuto sviluppare anche “grazie al mecenatismo del professore Emanuele, anima della Fondazione Terzo Pilastro”, all’origine di un’erogazione complessiva pari ad 1,5 milioni in cinque anni, dal 2020 al 2024).

La delegazione romana, di cui faceva parte anche Laura De Magistris, ha inoltre visitato la Casa dello Studente della Fondazione Biogem, nel centro storico di Ariano Irpino e a sua volta ampliata grazie al contributo della Fondazione Terzo Pilastro – Internazionale.