Franco Di Mare, confessione choc da Fazio: Ho un tumore molto cattivo e dalla Rai sono spariti tutti

Il giornalista Franco Di Mare, intervistato da Fabio Fazio a “Che tempo che fa” sulla Nove, dichiara di essere gravemente malato e attacca duramente la Rai. “Si sono dileguati – dice – tutti i gruppi dirigenti, non quello attuale, ma quello precedente, quello precedente ancora. Io chiedevo alla Rai lo stato Di servizio che e’ un mio diritto, i posti in cui sono stato, cosi’ potevo provare a chiedere alle associazioni Di categoria cosa fare sono spariti tutti. Se io posso arrivare a capire, e non e’ che lo debba fare per forza, che possano esistere ragioni legali o sindacali, quello che capisco meno e’ l’assenza sul piano umano. Persone a cui parlavo dando del tu, perche’ ero un dirigente Rai, sono sparite, si sono negate al telefono, a me. Come se fossi un questuante. Io davanti a un atteggiamento del genere trovo un solo aggettivo: ripugnante”. Il giornalista era stato chiamato a presentare il suo libro “Le parole per dirlo” e si e’ presentato in video con un respiratore artificiale e ha spiegato Di avere “un tumore molto cattivo, si prende perche’ si respirano particelle di amianto senza saperlo” ma “non ho perso le speranze, perche’ la scienza va sempre avanti”.