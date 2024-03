Galleria Umberto di Napoli, il Comune ai condomini: via al cantiere da lunedì. Ecco il cronoprogramma

Il dirigente del Servizio di Coordinamento e Gestione Tecnica del Patrimonio del Comune di Napoli ha inviato oggi ai condomini della Galleria Umberto I di Napoli una comunicazione con cui si annuncia “l’inizio della cantierizzazione” dei lavori.

Intervento è denominato “Lavori di Restauro e Sistemazione della pavimentazione in marmo e lucernari in ferro e vetro della Galleria Umberto I” e si riferisce all’Accordo Quadro “con un solo operatore economico, ex art. 54 comma 3 del D.Lgs. 50/2016, suddivisa in 23 lotti, per l’esecuzione dei lavori e dei lavori in appalto integrato di nuova edificazione e/o riqualificazione e recupero di alloggi di edilizia sociale, riqualificazione e/o efficientamento energetico di edifici pubblici di proprietà comunale – ivi compresa la valorizzazione delle aree di attrazione culturale del Comune di Napoli, restauro, riqualificazione e valorizzazione di beni culturali e interventi infrastrutturali con sistemazione aree verdi e realizzazione tram o BRT. Lotto REM_3 – CLUSTER 3”.

“Con la presente si comunica – recita il testo – che le attività di cantierizzazione della Galleria Umberto I di Napoli per l’appalto in oggetto avranno luogo in data 11 marzo p.v. a partire dalle ore 08.00. Si specifica che le prime aree interessate da tali attività saranno quelle indicate nella planimetria di suddivisione del cantiere, di cui si allega il relativo layout, come CANTIERE 01 e CANTIERE 05, e pertanto tali aree saranno interdette al transito pedonale, per il tempo stabilito nel cronoprogramma, garantendo comunque l’accesso a tutti gli immobili presenti”.

Ecco il Cronoprogramma