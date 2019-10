Giornata del Digitale 2019, a Palermo gli stati generali dell’Agenda Digitale siciliana

A conferma dell’impegno del Governo Musumeci sul tema della sua Agenda Digitale, la prossima settimana si terrà a Palermo la Giornata del Digitale 2019. L’evento, il cui obiettivo dichiarato è porre l’innovazione tecnologica al centro delle strategie regionali, avrà luogo martedì 15 ottobre, con inizio alle ore 9.30, presso il Real Albergo del Poveri. Un appuntamento fortemente voluto dal Governo Regionale, dal Presidente Nello Musumeci e dall’Assessorato Regionale all’Economia guidato dall’Assessore Gaetano Armao, in collaborazione con l’Autorità Regionale per l’Innovazione Tecnologica. Tra i relatori, i vertici del Governo regionale ed esponenti di primarie istituzioni ed imprese. nazionali e regionali del digitale nonché di due imprese siciliane modello che hanno puntato sull’innovazione digitale per crescere sui mercati: Nello Musumeci, Presidente della Regione Siciliana; Gaetano Armao, Vicepresidente della Regione Siciliana e Assessore Regionale per l’Economia; Ruggero Razza, Assessore Regionale della Salute; Riccardo Savona, Presidente della Commissione Bilancio dell’ARS; Vincenzo Falgares, Dirigente generale Autorità Generale per l’Innovazione Tecnologica; Serafino Sorrenti, Consulente dell’Assessore per l’Economia in materia di digitale; Daniela Maria Intravaia, Dirigente Comunicazione Agenzia per l’Italia Digitale; Paolo Piccini, Amministratore Unico Liguria Digitale SpA; Carmine Canonico, Amministratore unico Sicilia Digitale SpA; Salvatore Lombardo, Direttore Generale Infratel SpA; Gian Luigi Albano, Responsabile Divisione Programma Razionalizzazione Acquisti P.A. Consip SpA; Giuseppe Giglio, Amministratore Delegato Giglio.com SpA; Dino Esposito, Digital Strategist BaxEnergy; Mario Barresi, Giornalista; Giorgio Martini, Dirigente Ufficio Sviluppo sostenibile Agenzia per la Coesione Territoriale; Alessandro Porto, Assessore Comune di Catania all’Innovazione tecnologica e Smart City; Emanuele Briulotta, Responsabile Network & Operations Area Sud Open Fiber SpA; Vincenzo Pinto, Client Executive Health and Local Public Sector Almaviva SpA; Onofrio Pecorella, Head of Local Government Sales Fastweb SpA; Giovanni Pesce, Docente Diritto dell’Amministrazione Digitale, autore del libro “Digital First”.