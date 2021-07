Giustizia, Baldassarre: “Su prescrizione Conte avulso da realtà, o vecchio sistema o riforma Cartabia”

Roma, 10 lug. (Adnkronos) – La presa di posizione dell’ex presidente del Consiglio Giuseppe Conte contro la riforma Cartabia, in particolare sul nodo prescrizione “mi ha sorpreso, perché astratta, avulsa dalla realtà. Qui abbiamo a che fare con una questione di ordinamento generale del sistema che non è riducibile in chiave politico-partititica”, commenta all’Adnkronos il presidente emerito della Corte Costituzionale Antonio Baldassarre che spiega: “Vista la durata abnorme dei processi in Italia, ci sono solo due possibili soluzioni: o si ritorna al vecchio sistema, magari aggiustando i tempi della prescrizione, oppure si deve optare, come ha fatto la Cartabia, per date-ghigliottina oltre le quali il processo si estingue”.