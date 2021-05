Golf: British Masters, inglese Bland vince primo titolo in carriera e Migliozzi 2°

Roma, 15 mag. – (Adnkronos) – Dopo una grande prestazione sfuma alla prima buca play-off il sogno vittoria di Guido Migliozzi che chiude al secondo posto il Betfred British Masters. In Inghilterra sorride Richard Bland che, al 478esimo tentativo, festeggia in casa il primo titolo in carriera sull’European Tour. A Sutton Coldfield (Birmingham) Bland, 48enne inglese, e Migliozzi, 24enne di Vicenza, dopo un bel duello hanno chiuso le 72 buche regolamentari entrambi in 275 (-13) colpi. Ma alla prima buca play-off un par del britannico, contro un bogey del veneto, ha fatto la differenza.