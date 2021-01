Governo: Buffagni, ‘vinca buonsenso, ma se Iv si sfila no a governo con Renzi’

Roma, 12 gen. (Adnkronos) – “Ho sempre sostenuto che dialogo e confronto siano le basi per un’azione di governo forte e utile al Paese. Tuttavia, in questo momento più che mai la nostra priorità dev’essere solo lavorare per l’Italia e gli italiani. Serve agire, non parlare o minacciare. Renzi fa i capricci? Evidentemente non ha ben capito il momento che sta attraversando il Paese. E allora mi domando, in tutta franchezza: perché se Renzi ritirasse i Ministri dovremmo formare un nuovo governo con lui? È evidente che se lo facesse, non ci sarebbe possibilità di far nascere un nuovo esecutivo con Italia Viva”. Lo scrive su Facebook il viceministro allo Sviluppo economico Stefano Buffagni.