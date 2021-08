Horizon, clima, energia e mobilità: call europea da 136 milioni di euro

C’è tempo fino al 14 settembre per partecipare al bando Climate sciences and responses di Horizon 2020 contenuto nel Programma di lavoro 2021-2022 del Cluster “Climate, Energy and Mobility”. Il bando contiene 9 topics per un budget complessivo indicativo pari a 136 milioni di euro. L’obiettivo è promuovere il miglioramento della conoscenza sul sistema Terra e la capacità di prevedere i suoi cambiamenti secondo diversi fattori naturali e socio-economici; inoltre, punta a sostenere una stima più accurata degli impatti dei cambiamenti climatici e la progettazione e la valutazione di soluzioni e percorsi per la mitigazione e l’adattamento ai cambiamenti climatici e la relativa trasformazione sociale.

Scopo generale del cluster è di accelerare la duplice transizione verde e digitale dell’economia, dell’industria e della società europee al fine di conseguire la neutralità climatica in Europa entro il 2050.