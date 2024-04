Il Ceinge festeggia quarant’anni di attività: cerimonia con Manfredi, De Luca, Lorito e il fondatore Salvatore

Quarant’anni di Ceinge a vent’anni dall’inaugurazione della sede: ieri, oggi e domani del Centro di biologia molecolare e biotecnologie avanzate di Napoili. Il 17 aprile, a partire dalle 10, si terrà la cerimonia nell’Auditorium in via Gaetano Salvatore 486. Interverranno il presidente della Regione Campania Vincenzo De Luca, il Rettore dell’Università degli Studi di Napoli Federico II Matteo Lorito, il direttore generale dell’Azienda ospedaliera universitaria Federico II Giuseppe Longo, soci del Ceinge, il sindaco di Napoli Gaetano Manfredi, e il fondatore del Ceinge Franco Salvatore. Il presidente del Ceinge Pietro Forestieri darà il benvenuto e modererà gli interventi, l’amministratore delegato Mariano Giustino farà una panoramica sui progetti in essere e futuri.