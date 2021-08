Iraq: Macron, ‘solidarietà Francia in lotta contro Isis, segnali rinascita preoccupanti’

Parigi, 29 ago. (Adnkronos) – “La Francia ha molto rispetto e amicizia per i Peshmerga e per l’impegno che è stato il vostro nella lotta contro Daesh. Oggi di nuovo ho assicurato al presidente Barzani e le autorità regionali la solidarietà della Francia per continuare a lottare contro Daesh, il nostro nemico comune, che mostra segnali preoccupanti di rinascita in Iraq come in Siria. Quello che è in gioco in questa battaglia è il futuro dell’Iraq, del Kurdistan all’interno dell’Iraq, della regione ma anche dell’Europa e quindi anche della Francia”. Ad affermarlo è il presidente della Repubblica francese, Emmanuel Macron nel corso di una conferenza stampa al termine dell’incontro con il presidente del Kurdistan iracheno, Nechirvan Barzani.