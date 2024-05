Istat, sì da entrambe le Camere alla proposta di nomina di Francesco Maria Chelli alla presidenza

L’agenzia Ansa riferisce in data odierna che “la candidatura di Francesco Maria Chelli alla presidenza dell’Istat ha ricevuto il parere favorevole delle commissioni Affari costituzionali di entrambe le Camere”. Ieri – prosegue l’Ansa – era arrivato l’ok al Senato con 18 voti favorevoli e un astenuto. Stamattina la conferma in I commissione alla Camera, dove la proposta di nomina ha ricevuto 25 voti favorevoli, 1 contrario e 1 astenuto. La proposta di nomina di Chelli ha ottenuto anche alla Camera il parere favorevole con la maggioranza superiore ai due terzi dei componenti della commissione, quelli necessari per questo tipo di nomina secondo quanto previsto dal decreto legislativo 6 settembre 1989, n. 322. I passaggi successivi al parere saranno la deliberazione definitiva del Consiglio dei ministri e il decreto di nomina del Presidente della Repubblica.

Di seguito l’audizione del professor Francesco Maria Chelli in relazione alla proposta di nomina a Presidente dell’Istituto nazionale di statistica (ISTAT) presso il Senato: https://webtv.senato.it/4621?video_evento=245719