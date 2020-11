Italo, dal 10 novembre stop alla maggior parte treni: personale in cig

Dopo le nuove misure anti-covid previste dal Dpcm in vigore da domani, Italo “dal 10 novembre, sospenderà la maggior parte dei servizi giornalieri del suo network, a causa della riduzione della domanda di oltre il 90% sul trasporto lunga percorrenza in tutta la nazione e della introduzione delle limitazioni riguardanti la mobilita’ interregionale da e per territori strategici della propria offerta”. Per l’azienda “la situazione che si sta verificando per il trasporto Alta Velocita’ e’ identica a quella realizzatasi durante il lockdown di primavera, quando si registrò un crollo della domanda del 99% con gravi ripercussioni sull’intero settore. Italo “manterra’ 2 soli servizi giornalieri sulla direttrice Roma-Venezia e 6 servizi giornalieri sulla direttrice Napoli-Milano-Torino e applichera’ la cassa integrazione al proprio personale”.