Kimbo caffè ufficiale dell’Atp 250 Tennis Napoli Cup

Kimbo, l’azienda partenopea che da 60 anni è sinonimo di caffè di alta qualità, è l’Official Coffee del prossimo torneo ATP 250 Tennis Napoli Cup by Banca di Credito Popolare, che si terrà fino al 23 ottobre Napoli. “Dopo essere stato, nell’ultimo anno, tra gli sponsor della 79esima Edizione degli Internazionali Bnl d’Italia di Tennis e Official supplier dei Mondiali di Beach Volley – si legge in una nota –, ancora una volta, Kimbo affianca il proprio nome agli eventi sportivi più influenti del nostro paese, a rimarcare la vicinanza dell’azienda ai principi e ai valori dello sport: rispetto, collaborazione, integrazione, appartenenza, emozione, disciplina e costanza, impegno e sacrificio”.

Il cuore del torneo è l’Arena di Rotonda Diaz, un campo che può ospitare fino a 4000 persone, costruito proprio in occasione dell’Atp 250 Napoli Tennis Cup e che si affaccia su uno degli scorci più suggestivi della città: il Golfo di Napoli da cui è ben visibile – anche dal campo – l’Isola di Capri. “Un simbolismo – sottolinea l’azienda – che non può non far pensare subito a Kimbo, che ha fatto degli iconici Faraglioni il proprio emblema, riconosciuto universalmente come sinonimo di bellezza e del miglior Made in Italy. Tutto ciò esprime il legame viscerale che Kimbo ha con la propria città, musa ispiratrice per eccellenza dell’azienda, il cui spirito e vitalità Kimbo è orgogliosa di portare in tutto il mondo”. Il secondo campo protagonista del torneo sarà il centrale D’Avalos, con una capienza di 1000 posti. Il torneo vedrà la partecipazione delle più importanti racchette del mondo, tra cui il russo Andrey Rublev e gli italiani Fabio Fognini, Lorenzo Musetti e Lorenzo Sonego e Matteo Berrettini a rappresentare il tricolore.

Kimbo, prosegue la nota, “sarà l’official coffee della manifestazione con le Capsule Alluminio Espresso Barista Ristretto, 100% Arabica e Barista Espresso Napoli; parte della Kimbo Premium Selection: una gamma di miscele accuratamente selezionate per soddisfare i palati di consumatori sempre più orientati verso la ricerca di blend di grande pregio; e con le Cialde Compostabili Formula Bar, rinnovate nella miscela, per un caffè ancora più cremoso dal gusto intenso e dall’aroma ricco. All’interno del Circolo Tennis – sarà inoltre servito il Kimbo Sparkling Coffe, l’originale soft drink frizzante al caffè che ha riscosso grande successo durante questa estate, capace di unire energia e freschezza con l’inconfondibile aroma del caffè Kimbo. Il logo Kimbo sarà visibile sui lati del campo e sul backdrop e, durante i match, sarà anche proiettato l’ultimo spot Kimbo, che vede protagonista l’affascinante Brand Ambassador dell’azienda: Serena Autieri”.

Parallelamente alle attività svolte all’interno del Villaggio, Kimbo ha attivato anche un concorso che rinsalda il legame tra il brand e il mondo del tennis, Kimbo in Arena, destinato ai consumatori e in vigore dal 17 ottobre al 15 novembre. Acquistando qualsiasi prodotto Kimbo (sia online che nei negozi Gdo e specializzati) e conservando lo scontrino parlante, i consumatori potranno vincere in instant win uno dei tre premi in palio (uno al giorno): una fornitura di caffè Kimbo a scelta; un buono da 50 euro da spendere sul portale di e-commerce Tennis Point; un week end a Capri per due persone.