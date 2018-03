La Caffetteria, il 12 evento speciale con i vincitori della Kimbo Cup Competition

Il Gran Caffè La Caffettiera di Napoli, Ambasciata del caffè Kimbo in Piazza dei Martiri, il 12 marzo aprirà le sue porte a due baristi d’eccezione: i vincitori della Kimbo Cup Competition.

Il concorso è nato dalla collaborazione tra Kimbo e Monte Bussan K.K. e punta a diffondere la cultura del caffè italiano in Giappone, premiandone i migliori esperti.

Kimbo, nella veste di azienda ambasciatrice del vero caffè napoletano nel mondo, è da sempre orgogliosa di rappresentare l’eccellenza e il saper fare tipico italiano.

Il forte legame con la tradizione che la contraddistingue è stato di stimolo per cercare un dialogo con altre culture, anche apparentemente lontane da quella italiana, come dimostra quest’ultimo concorso.

Dopo aver coinvolto più di cento baristi giapponesi esperti ed estimatori della tradizione dell’espresso italiano, la giuria, guidata dal Kimbo Trainer Manager Carmine Capitanio, ha scelto i due vincitori tra dieci finalisti: sono Norihiro Tokizaki e Ai Matsuo, valutati campioni ad ex aequo nella preparazione dell’espresso e del cappuccino italian style a regola d’arte.

Il concorso rappresentava un’occasione unica per aggiudicarsi un’esperienza davvero esclusiva: un viaggio a Napoli completamente offerto da Kimbo e la possibilità di passare la mattinata del 12 marzo dietro il leggendario bancone dell’Ambasciata di Kimbo, il Gran Caffè La Caffettiera, per un workshop dedicato all’arte del caffè. Una grande chance per unire la passione per il mondo del caffè alla crescita professionale: in questa occasione infatti i due baristi giapponesi potranno partecipare attivamente al servizio al banco di un vero Caffè napoletano, familiarizzando con i segreti dell’espresso all’italiana e praticando la “Latte Art”: tecnica esclusiva riservata alla decorazione del cappuccino di cui Kimbo si fa portavoce da anni. A conclusione del soggiorno italiano, i due vincitori avranno inoltre l’occasione di visitare lo storico stabilimento di Kimbo a Melito di Napoli.

Ancora una volta, Kimbo si conferma attenta nella promozione della tradizione dell’espresso napoletano nel mondo e, allo stesso tempo, aperta a nuovi stimoli oltreoceano: la cultura Giapponese, che attribuisce da sempre il giusto valore alle gestualità e ai lenti cerimoniali associati ad esse, si rivela in totale sintonia con l’attenzione e la passione che noi italiani dedichiamo al caffè e alle diverse tecniche di preparazione. Qualità che la giuria ha ritrovato nei partecipanti al contest di Kimbo, insieme ad una genuina fascinazione per una tradizione italiana tanto antica quanto meravigliosa.