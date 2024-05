La Coppa Davis nella collezione numismatica 2024

Roma, 6 mag. (askanews) – L’Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato nella Collezione Numismatica 2024 dedica un’emissione straordinaria alla “Vittoria italiana Coppa Davis 2023”, emessa oggi dal Ministero dell’Economia e delle Finanze e realizzata dalla Zecca dello Stato.

Ogni moneta della collezione numismatica costituisce un’opera d’arte in miniatura per i principali avvenimenti del Paese: l’Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato non poteva che omaggiare il trionfo italiano alla 111ª edizione della Coppa Davis conquistata a Malaga il 26 novembre 2023.

La moneta in oro, dal valore nominale di 50 euro, è disponibile in versione proof con una tiratura di 500 pezzi. L’autore, l’artista incisore della Zecca dello Stato, Valerio De Seta, raffigura sul dritto il trofeo della Coppa Davis assegnato nella massima competizione mondiale a squadre nazionali di tennis maschile, ideato nel 1900 dal tennista americano Dwight Filley Davis. Nel giro, “REPUBBLICA ITALIANA” separata dalla scritta “DAVIS CUP”; in esergo, “26 NOVEMBRE 2023” e “MALAGA”.

Sul rovescio, la squadra italiana di tennis maschile solleva in alto la Coppa Davis conquistata il 26 novembre 2023, a Malaga.

Nel giro, la scritta “ITALIA CAMPIONE DEL MONDO”; in basso, “50 EURO” valore nominale della moneta; in esergo, “2024”, anno di emissione della moneta; a destra, “R”, identificativo della Zecca di Roma, e “V.DE SETA”, firma dell’autore.