La Russia ha attaccato l’Ucraina? In vetta alle ricerche degli italiani su Google

“La Russia ha attaccato l’Ucraina?“. Dopo i numerosi annunci degli Usa sull’imminente possibile conflitto, il dubbio sull’inizio della guerra tra Russia e Ucraina resta negli italiani. Che infatti hanno posto questa domanda a Google, con un picco impressionante del +2.250%. In termini di interesse di ricerca, il presidente russo Putin è costantemente più cercato del presidente americano Biden. A svelarlo è una ricerca di AvantGrade.com, agenzia di Seo & digital marketing, che ha analizzato i trend di ricerca su Google negli ultimi 7 giorni. Il picco di ricerca si è registrato in concomitanza con il discorso di Putin, che in diretta tv ha riconosciuto l’indipendenza delle repubbliche separatiste ucraine di Lugansk e Donetsk, le due regioni del Donbass.