L’ambasciatore Gallo all’inaugurazione del presepe nel Principato di Monaco

È in programma domenica 8 dicembre alle ore 18 nella Chiesa di St. Charles a Monaco (Principato) l’inaugurazione e la benedizione del presepe di Natale, realizzato dal consigliere Federico Soffici, e donato alla chiesa dalla locale Società Dante Alighieri a nome della comunità italiana. L’ambizione di questo progetto è quella di voler trasmettere un messaggio di pace in questo periodo di Natale, condividendo un momento di convivialità. All’inaugurazione è invitata la collettività italiana. Sarà presente anche l’ambasciatore d’Italia, Cristiano Gallo. Alle ore 18.30 è prevista la messa, celebrata in lingua italiana; seguirà il concerto “Note di Natale” proposto dai giovani musicisti del Wacky Brass Quintet, vincitori di numerose competizioni e concorsi internazionali. Si esibiscono Alberto Capra e Raffaele Sabato alla tromba; Luca Medioli al corno; Elina Veronese al trombone; Lorenzo Torelli al basso tuba. La direzione artistica è di Andrea Albertini. L’ingresso è libero sino ad esaurimento dei posti.