L’Assocoral presenta “Made in Torre del Greco”: la blockchain del corallo e del cammeo

L’Assocoral presenta il marchio collettivo “Made in Torre del Greco”. La blockchain del corallo e del cammeo. Dopo 3 anni di lavoro, l’Assocoral, l’associazione di artigiani, produttori e commercianti di corallo e di cammei di Torre del Greco, lancia il nuovo marchio collettivo: Made in Torre del Greco.

La presentazione avverrà il 17 Marzo, alle ore 14:00, in occasione della fiera internazionale di Vicenzaoro, a Vicenza, hall 7 – Main Stage.

Interverranno: Carlo Maria Ferro, presidente agenzia ITA – Italian Trade Agency e Vincenzo Aucella, presidente Assocoral. Modera Steven Tranquilli, direttore Federpreziosi

Confcommercio.

“Made in Torre del Greco non è un semplice segno distintivo, ma un sistema complesso nato con l’obiettivo di creare un certificato di garanzia univoco mondiale, uno standard per ogni gioiello e/o semilavorato in corallo oppure in cammeo prodotto a Torre del Greco. Un marchio proiettato nel futuro con solidi basi nella bisecolare storia della lavorazione del corallo e del cammeo a Torre del Greco”, si legge in una nota.

Un lavoro corale di anni, fatto con amore e con professionalità, utilizzando strutture altamente tecnologiche quali la blockchain, che garantiscono l’integrità e la persistenza dei dati inseriti all’interno del sistema.

“Attorno al marchio collettivo Made in Torre del Greco – prosegue il comunicato – si stringe tutta la filiera produttiva di Torre del Greco, una volontà comune di emergere sotto un unico elemento grafico e con degli obiettivi comuni, sanciti da un disciplinare di utilizzo del marchio molto rigido che ne garantisce la serietà. Ogni gioiello e/o semilavorato inserito all’interno di questa blockchain avrà un codice univoco che lo indentifica ed un qr-code, grazie al quale è possibile recuperare il certificato di garanzia del prodotto. Quest’ultimo racconta non solo meri aspetti gemmologici del prodotto di riferimento, ma soprattutto elementi nuovi quali: sostenibilità, tracciabilità, storia, cultura”.

“Per noi – commenta Vincenzo Aucella, presidente Assocoral – questa è una pietra miliare. Ma non un è punto di arrivo, anzi. Il Marchio, per affermarsi, avrà bisogno di essere alimentato costantemente da ogni singolo artigiano o produttore, attraverso la propria rete commerciale. Ma è necessaria anche l’impegno e il coinvolgimento dell’intera comunità con iniziative nazionali ed internazionali di conoscenza e valorizzazione del comparto. Ringrazio il Comune di Torre del Greco e l’agenzia ITA – Italian Trade Agency per aver sposato questo progetto, ed insieme lo racconteremo in giro per il mondo”.

Il progetto ha ricevuto il patrocinio dell’agenzia ITA e del Comune di Torre del Greco, ed è

stato realizzato grazie ai partner (tutti di Torre del Greco) MNS di Natale Borriello per la parte tecnica, Antonio Di Rosa – Graphic Design per la parte grafica e lo studio legale Luigi Torrese per la parte legale.

Dal 18 Marzo sarà online il sito www.madeintorredelgreco.com