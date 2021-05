Roma, 21 mag. (Adnkronos) – Sapevano di indagini in corso e preoccupati hanno tentato di far sparire le prove dai computer. E’ quanto emerge dall’ordinanza che ha disposto gli arresti domiciliari per Claudio Rainone e Mario Graziano Esposito, dirigente e funzionario della Asl di Latina, nell’ambito dell’inchiesta sui presunti concorsi truccati.