L’effetto Elon Musk

Ormai Elon Musk è diventato un nome familiare come un imprenditore innovativo che ha colpito il mondo con le sue idee fuori dal mondo. Oltre ad aver fondato Space X, il produttore aerospaziale e la società di servizi di trasporto spaziale, Musk è anche al timone di Tesla, il leader de facto dei veicoli elettrici in tutto il mondo. Musk ha dimostrato di essere una persona di tale peso, i suoi tweet sono presi come un saggio consiglio e continuano ad ispirare gli altri a fissare le loro mire su cose al di là di questo mondo. L’imprenditore tecnologico miliardario ha usato la sua influenza per guidare il cambiamento globale verso i veicoli elettrici con il suo impatto innovativo su Tesla Inc. Con così tanto da fare, non c’è da meravigliarsi che Musk sia attualmente in competizione con Jeff Bezos per il titolo di persona più ricca del mondo, cosa che è stata per alcuni giorni nel mese di gennaio del 2021. Diamo un’occhiata a dove tutto è iniziato per Elon Musk e a come due delle sue aziende di maggior successo, Tesla e Space X, stanno performando sui mercati quest’anno. Se stai cercando di investire in CFD azionari in aziende tecnologiche calde come Tesla, vorrai sicuramente continuare a leggere.

Dove tutto ebbe inizio

Musk è nato in Sudafrica, ma le sue origini sono state tutt’altro che umili. Sua madre Maye, di origine canadese, è una modella e dietista, mentre suo padre Errol annovera nel suo curriculum titoli come ingegnere elettromeccanico, pilota, marinaio, consulente e promotore immobiliare. Musk ha iniziato la sua vita con uno spirito imprenditoriale già a 12 anni, quando ha creato e venduto un videogioco basato su BASIC alla rivista PC and Office Technology per circa 500 dollari. Da allora, Musk ha sicuramente fatto conoscere la sua presenza in tutto il mondo grazie al suo coinvolgimento in una serie di attività, dal 2002 quando ha fondato Space X, al 2004 quando è entrato in Tesla. Musk ha anche contribuito a creare una società di energia solare chiamata SolarCity, ha co-fondato OpenAI, che è una società non-profit che promuove la ricerca sull’intelligenza artificiale, e Neuralink nel 2016 che è incentrata sulle interfacce cervello-computer. Con così tanto da fare, Elon Musk è entrato nella lista dei miliardari di Forbes nel 2012, e poi ha aumentato il suo patrimonio netto di ben 150 miliardi di dollari nel 2020. Musk ha accumulato una fortuna incredibile e ha superato Jeff Bezos come persona più ricca del mondo nel gennaio 2021 con un patrimonio netto di 185 miliardi di dollari.

Comprare un biglietto per Space X

Elon Musk ritiene che, affinché la vita sopravviva, dobbiamo diventare una specie multi-pianeta, e così è nata Space X. Musk ha fondato Space Exploration Technologies (Space X) nel 2002, con l’obiettivo di produrre razzi più accessibili. Il primo razzo ad essere sviluppato fu il Falcon 1, che fu lanciato nel 2006, e il Falcon 9 fu poi lanciato nel 2010. Questi sono stati progettati per essere razzi più accessibili di qualsiasi altra cosa che era sul mercato. Nel marzo di quest’anno, Space X ha fatto atterrare con successo il suo prototipo di astronave SN10, che è una navicella riutilizzabile che ha bisogno solo di manutenzione e carburante tra un viaggio nello spazio e l’altro. La differenza tra questo modello e altri sul mercato è che questa nave può mantenere un’orbita e tornare sulla Terra solo quando ne ha bisogno. Questo ha attirato l’attenzione di molti investitori, in gran parte perché la nave può essere utilizzata come nave da turismo spaziale che può portare fino a 100 persone, il tutto ad un prezzo più accessibile. Infatti, con Musk al timone, l’azienda mira a rilasciare il suo primo volo turistico con Starship nel 2023, e cambiare effettivamente la prospettiva del mondo sui viaggi spaziali.

Idee elettrizzanti

Nel 2004, Elon Musk è diventato uno dei principali finanziatori della società di auto elettriche Tesla. L’impatto di Musk sull’azienda è stato evidente quando ha presentato la sua prima auto nel 2006, la Roadster, che era un’auto sportiva più veloce di altri veicoli elettrici sul mercato. L’offerta pubblica iniziale di Tesla ha avuto luogo nel 2010, e da allora, l’azienda di auto elettriche è entrata nello S&P 500 ed è diventata la casa automobilistica di maggior valore nel 2020. Recentemente, Tesla ha avuto una performance migliore che mai nei mercati finanziari grazie allo spostamento del mondo verso l’energia sostenibile, e la continua innovazione e gli alti livelli di performance dell’azienda. All’inizio di questo mese, le azioni Tesla sono balzate del 7% quando la società ha annunciato di aver consegnato 184.800 e prodotto 180.338 veicoli nel primo trimestre dell’anno. Secondo i dati di FactSet, gli analisti si aspettavano che la società consegnasse solo circa 168.000 veicoli nel primo trimestre del 2021. Secondo l’analista di Wedbush Daniel Ives, “A nostro parere, i numeri di consegna del 1Q rilasciati venerdì sono stati un cambio di paradigma e mostrano che la domanda repressa a livello globale per la Model 3/Y di Tesla sta colpendo la sua prossima fase di crescita come parte di una marea verde globale in corso.” Ives ha continuato a prevedere: “Ora crediamo che Tesla potrebbe superare 850k consegne per l’anno con 900k come obiettivo, nonostante la carenza di chip e vari problemi di catena di approvvigionamento che persistono in tutto il settore automobilistico”. Mentre le azioni di Tesla sono state in calo del 9% nel 2021 nel complesso finora, l’azienda di veicoli elettrici e il suo leader anticonformista sembrano essere pronti per il successo come leader del regno dei veicoli elettrici.

Cosa ci sarà dopo?

Questa è davvero una domanda complessa quando si tratta di Elon Musk e del suo modo di pensare lontano. Con Space X e Tesla che continuano a lanciare innovazioni ogni giorno, le notizie sono sempre piene di contenuti interessanti per gli esperti di tecnologia. E se si guarda più da vicino, sono anche ricche di contenuti per gli esperti di finanza, dato che i movimenti di prezzo delle azioni di società come Tesla possono fornire sia opportunità che rischi per i trader che investono in CFD sulle azioni.

Come negoziare azioni in CFD con un broker regolamentato

La possibilità di investire in CFD su azioni di marchi come Tesla permette di trarre vantaggio dai movimenti di prezzo in entrambe le direzioni – aumenti e diminuzioni – senza dover acquistare il bene sottostante (in questo caso le azioni vere e proprie). Così, per esempio, se vi aspettate che il prezzo delle azioni Tesla aumenti, potreste aprire un’operazione di “Acquisto” o “Long”, mentre se vi aspettate che diminuisca, potreste aprire un’operazione di “Vendita” o “Short”.

Se ti stai chiedendo come negoziare azioni in CFD con un broker regolamentato, Vestle è un ottimo punto di partenza. Come broker europeo regolamentato, Vestle offre oltre 750 strumenti CFD negoziabili, tra cui azioni di società tecnologiche come Tesla, Apple, Amazon, Facebook e altre, oltre a materie prime, indici globali leader, ETF, coppie di valute estere e criptovalute. Ma prima di investire in CFD azionari, assicurati di approfittare dei materiali educativi firmati Vestle, tra cui guide PDF, tutorial video e formazione 1-on-1 con un coach di trading dal vivo che può aiutarti a sviluppare le tue abilità al tuo ritmo e a comprendere meglio i rischi e le opportunità che affrontano coloro che cercano di investire in CFD azionari.

Vestle (precedentemente noto come iFOREX) è il nome commerciale di iCFD Limited, autorizzato e regolamentato dalla Cyprus Securities and Exchange Commission (CySEC) con licenza n. 143/11. I materiali contenuti in questo documento sono stati creati in collaborazione con Vestle e non devono in alcun modo essere interpretati, in modo esplicito o implicito, direttamente o indirettamente, come una consulenza finanziaria, una raccomandazione o un suggerimento di una strategia di investimento in relazione ad uno strumento finanziario, in qualsiasi maniera. I CFD sono strumenti complessi e presentano un rischio significativo di perdere denaro rapidamente a causa della leva finanziaria. 71.95% di conti di investitori al dettaglio che perdono denaro a causa delle negoziazioni in CFD con questo fornitore. Valuti se comprende il funzionamento dei CFD e se può permettersi di correre questo alto rischio di perdere il Suo denaro. Qualsiasi indicazione di performance passata o simulazioni di risultati passati inclusi in questo documento non è un indicatore affidabile di risultati futuri. Nota bene: i calcoli dei movimenti delle performance passati possono rappresentare i futures e non l’attività del sottostante. Avvertenza: https://www.vestle.it/legal/analysis-disclaimer.html