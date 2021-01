Liguria: Mauri, ‘respingere ogni forma di minaccia, odio e violenza’

Roma, 2 gen. (Adnkronos) – “Mi sento di esprimere la massima solidarietà al presidente della Regione Liguria Giovanni Toti per la lettera di minacce ricevuta in questi giorni. Al ministero dell’Interno siamo impegnati per rispondere con fermezza a un clima di odio che alcuni provano a fomentare e che è inaccettabile. Se è doveroso per chi ha responsabilità di governo a tutti i livelli ascoltare le critiche, anche le più aspre, e confrontarsi con le idee differenti, deve essere altrettanto chiaro che la violenza è sempre ingiustificata e che bisogna respingere con forza ogni forma di minaccia, di odio e di violenza”. Lo afferma il viceministro dell’Interno, Matteo Mauri.