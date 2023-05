Marcella Mantovani è il nuovo presidente campano di Confcommercio Fipe Donne

Marcella Mantovani è il nuovo presidente di Confcommercio Fipe Donne. L’elezione dei vertici è avvenuta nella sede di Napoli dell’associazione. “È un grande onore essere eletta Presidente del Gdi Fipe Campania. Ringrazio per la fiducia la nostra Presidente nazionale Valentina Picca Bianchi e il Presidente Massimo Di Porzio per il sostegno. Con me, donne imprenditrici dei pubblici esercizi campane di grande spessore, pronte a sacrificare altro prezioso tempo alle proprie aziende e alle famiglie, per mettersi al servizio di un comparto e di un territorio che mai come in questa fase storica, anche di rinascita e rilancio, ha bisogno della nostra energia, caparbietà, tenacia, inclusività”, ha commentato Marcella Mantovani.

“È un ruolo di rilievo in una regione che punta molto sulle donne, grandi protagoniste del rilancio dell’impresa campana. Un settore determinante in questo periodo di rilancio turistico che comporta responsabilità, rispetto delle regole e massima trasparenza che fanno del comparto campano una eccellenza”, ha commentato Massimo Di Porzio, presidente di Confcommercio Napoli.

Il Direttivo di Fipe Donne è composto dalla vice Presidente Susy De Angelis e le consigliere Marinella Longobardi, Lorella Di Porzio, Daniela Condurro, Angela Gargiulo, Paola Campana, Lina Lisita.

Marcella Mantovani, classe 73, Laurea in Economia, è tra i fondatori, nel 2005, dei brand di Gelateria e Cioccolateria Gelatosità di base al Vomero e Mantovani1946 in Canada. Da anni collabora con la Università Federico II di Napoli per ispirare e formare i giovani imprenditori del futuro.